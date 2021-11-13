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Ракурс
Карантин в Україні – «червоними» залишаються 18 регіонів

Карантин в Україні — «червоними» залишаються 18 регіонів

13 лис 2021, 09:54
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Карантин в Україні посилили до максимуму в 18 регіонах — у «червоній» зоні перебувають Київ та 17 областей.

Станом на 13 листопада до «жовтої» зони віднесли три області — Закарпатську, Кіровоградську та Тернопільську. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

До «червоної» зони епідемічної небезпеки віднесено Київ, Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Херсонську, Хмельницьку, Чернігівську та Черкаську області.

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, в Україні становить 783 на 100 тис. населення.

У Києві рівень захворюваності — 659 на 100 тис. населення. Найвищий рівень захворюваності зафіксували в:

  • Сумській області — 1 тис. 157,
  • Миколаївській області — 1 тис. 74,
  • Хмельницькій області — 1 тис. 47,
  • Одеській області — 1 тис. 9.

Станом на 12 листопада рівень госпіталізацій в Україні становить 82,7 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення.


У Києві рівень госпіталізацій становить 91,8 на 100 тис. населення. Окрім столиці, рівень госпіталізацій також перевищено у 20 регіонах.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 12 листопада, підхопили 23 тис. 572 українців, серед них 1 тис. 622 дитини та 436 медпрацівників. У лікарні потрапили 4 тис. 564 особи, а від ускладнень померли 695 українців.

Джерело: Ракурс


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