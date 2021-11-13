Лукашенко. Фото: istock

https://racurs.ua/n163010-putin-sdelal-horoshee-predlojenie-ukraine-po-voyne-na-donbasse-lukashenko.html

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Владимир Путин, президент Российской Федерации, сделал «хорошее предложение» Украине по завершению войны на Донбассе.

В 2015 году он предлагал провести местные выборы на оккупированных территориях. Такое заявление сделал его белорусский коллега Александр Лукашенко, передает «БелТА».

Местные органы власти сегодня провели выборы, завтра-послезавтра новое поколение придет и все забудется. Фашисты уничтожили 30 млн человек! Но мы с немцами общаемся. И Путин предложил хороший вариант. Я поехал к Порошенко, по полочкам разложил. Отказаться — нельзя. Отказался, — рассказал Лукашенко.

Также самопровозглашенный президент Беларуси поделился, что он относился к президенту Украины Владимиру Зеленскому как «к своему ребенку».

Я к нему относился по-человечески, помогал! Но я понимал конфликт: он не любит Путина, не понимает. Путин жестко поставил себя. А я между ними «бегал», думал, все-таки мы втроем, мы славяне, — добавил самопровозглашенный белорусский лидер.

Напомним, ранее мы сообщали, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Россия поддерживает мощную группировку — общая численность 1 и 2 АК Южного военного округа России составляет 35,5 тыс. человек. Около 2,1 тыс. кадровых военнослужащих России на постоянной основе воюют против Украины в ОРДЛО. Кадровые российские генералы и офицеры занимают ключевые командирские должности.