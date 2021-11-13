Осадки в Европе. Карта: Gismeteo

https://racurs.ua/n163009-morozy-i-solnce-poobeschali-v-posledniy-vyhodnoy-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 14 ноября будет преобладать теплая и солнечная, осадков не прогнозируется. На юге и востоке Украины температура будет достигать +12° выше нуля.

Порывы ветра будут находиться в пределах 3−8 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 14 ноября удивит последними теплыми солнечными лучами и безоблачным небом. Ночью температуру воздуха прогнозируют до +2° тепла, а днем воздух прогреется до 6−8° выше нуля.

Погода в Харькове будет морозная ночью и теплая днем ​​— градусы подпрыгнут до 6° с отметкой плюс.

Погода в Одессе завтра будет наблюдаться солнечная и теплая. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 2−4° тепла, а днем обещают 9−11° выше нуля.

Погодные условия во Львове в воскресенье будут благоприятными для прогулок и солнечными. Столбики термометров ночью покажут от 0 до +2 ° тепла, а днем будет 6−8° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 14 ноября ожидается спокойная — магнитных бурь не прогнозируют.

Источник: Gismeteo