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Осадки в Европе. Карта: Gismeteo

Морозы и солнце пообещали в последний выходной (КАРТА)

13 ноя 2021, 15:22
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Погода в Украине 14 ноября будет преобладать теплая и солнечная, осадков не прогнозируется. На юге и востоке Украины температура будет достигать +12° выше нуля.

Порывы ветра будут находиться в пределах 3−8 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Осадки в Европе. Карта: Gismeteo

Температура в Европе. Карта: GismeteoПогода в Киеве 14 ноября удивит последними теплыми солнечными лучами и безоблачным небом. Ночью температуру воздуха прогнозируют до +2° тепла, а днем воздух прогреется до 6−8° выше нуля.

Погода в Киеве. Карта: Gismeteo

Погода в Харькове будет морозная ночью и теплая днем ​​— градусы подпрыгнут до 6° с отметкой плюс.

Погода в Харькове. Карта: GismeteoПогода в Одессе завтра будет наблюдаться солнечная и теплая. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 2−4° тепла, а днем обещают 9−11° выше нуля.

Погода в Одессе. Карта: Gismeteo Погодные условия во Львове в воскресенье будут благоприятными для прогулок и солнечными. Столбики термометров ночью покажут от 0 до +2 ° тепла, а днем будет 6−8° тепла.


Погода во Львове. Карта: GismeteoГеомагнитная обстановка в Украине 14 ноября ожидается спокойная — магнитных бурь не прогнозируют.

Геомагнитная обстановка. Карта: GismeteoИсточник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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