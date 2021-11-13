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Ракурс
Опади в Європі. Карта: Gismeteo

Морози і сонце пообіцяли в останній вихідний (КАРТА)

13 лис 2021, 15:22
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Погода в Україні 14 листопада переважатиме тепла і сонячна, опадів не прогнозується. На півдні та сході України температура сягатиме +12° вище нуля.

Пориви вітру перебуватимуть в межах 3−8 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Опади в Європі. Карта: Gismeteo

Температура в Європі. Карта: Gismeteo

Погода в Києві 14 листопада здивує останніми теплими сонячними променями та безхмарним небом. Вночі температуру повітря прогнозують до +2° тепла, а вдень повітря прогріється до 6−8° вище нуля.

Погода у Києві. Карта: Gismeteo

Погода в Харкові буде морозна вночі і тепла вдень — градуси піднімуться до 6° із позначкою плюс.

Погода в Харкові. Карта: Gismeteo

Погода в Одесі завтра спостерігатиметься сонячна і тепла. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 2−4° тепла, а вдень обіцяють 9−11° вище нуля.

Погода в Одесі. Карта: Gismeteo

Погодні умови у Львові в неділю будуть сприятливими для прогулянок і сонячними. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 0 до +2° тепла, а вдень обіцяють 6−8° тепла.

Погода у Львові. Карта: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 14 листопада прогнозується спокійна — магнітних бурь не прогнозують.


Геомагнітна обстановка. Карта: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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