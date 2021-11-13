Скільки українців відкладають гроші на пенсію – результати опитування. Фото: minfin

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Відкладати гроші на пенсію не поспішають українці. Люди віком від 18 до 60 років рідко задумуються про майбутнє, з’ясували соціологи.

38% опитаних не відкладають гроші, але планують це робити в майбутньому. 31% українців не відкладають і навіть не планують цього робити. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus Research.

Ще 6,1% людей відкладають на старість, а 10,8% роблять це від часу до часу. Водночас 53% респондентів, які ще не вийшли на пенсію, вважають, що будуть жити на пенсію від держави.

26% українців планують жити на відкладені раніше гроші, 22% - на заробітну плату. Ще 10,9% осіб сподіваються на матеріальну допомогу від дітей і родичів. Водночас 4,1% мають дивіденди від вкладень, а 2,7% - прибуток від бізнесу.

Відомо, що Україна входить до п’ятірки країн світу за показником темпів скорочення населення. За прогнозами ООН, до 2050 року населення нашої країни складе 36,4 млн людей, тобто скоротиться на 18%.

Нагадаємо, соціологи встановили, скільки грошей для щастя потрібно українцям. 25% респондентів зазначили, що їх влаштував би щомісячний дохід до 10 тис. грн. Водночас 22% відповіли, що потребують дохід у понад 30 тис. на місяць.