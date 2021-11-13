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Пожежа на заводі «Укртатнафти» – загорілися нафтопродукти. Фото: ДСНС

Пожежа на заводі «Укртатнафти» — загорілися нафтопродукти (ФОТО)

13 лис 2021, 14:00
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Пожежа сьогодні, 13 листопада, сталася на заводі «Укртатнафти» в Полтавській області.

Інцидент трапився у Кременчуці. Рятувальники ліквідували загорання нафтопродуктів. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

З’ясувалося, що в результаті розгерметизації засувки печі підігріву нафтопродуктів, стався їхній витік на площі 2 кв. м.

В середині печі підігріву сталося загорання нафтопродуктів. Жертв та постраждалих немає.


Нагадаємо, в Одесі сталася пожежа на стадіоні «Чорноморець». На щастя, ніхто не постраждав. Інцидент трапився у четвер, 11 листопада, у бізнес-центрі на стадіоні «Чорноморець» у парку Шевченка.

Джерело: Ракурс


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