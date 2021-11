«Секс і місто» повертається – вийшов перший тизер. Фото: accessonline

https://racurs.ua/ua/n163006-seks-i-misto-povertaietsya-vyyshov-pershyy-tyzer-video.html

Ракурс

«Секс і місто», культовий серіал, повертається на екрани. У мережі з’явився перший повноцінний тизер серіалу And Just Like That (І просто так).

Прем'єра нового сезону відбудеться 9 грудня 2021 року на HBO Max. Загалом планують показати 10 серій, пише Variety.

У тизері показані головні героїні: Керрі Бредшоу, Шарлотта Йорк Голденблатт та Міранда Хоббс. А ось Саманти Джонс, роль якої виконувала Кім Кеттролл, у серіалі не буде.

Акторка відмовилася зніматися. Причина такого рішення є нібито її конфлікт на знімальному майданчику із Сарою Джесікою Паркер.

Фанати познайомляться із новими героями. Судячи з анонсу, у новому сезоні розкажуть про життя героїнь через 20 років. У ролику показано, як Керрі записує власний подкаст, а також зустрічається з подругами за обідом.

Міранда, ймовірно, продовжує адвокатську практику та виховує сина. А Шарлотта — просто дружина багатого адвоката з квартирою на П’ятій авеню, яку вона отримала після першого розлучення.

Однак чи буде Керрі з «чоловіком її мрії» — поки що загадка. За чутками, вони таки розійдуться. Відомо, що у продовженні серіалу знову буде багато екстравагантного та дорогого одягу, чим завжди славився «Секс і місто».

Джерело: Variety