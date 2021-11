«Секс в большом городе» возвращается – вышел первый тизер. Фото: accessonline

«Секс в большом городе», культовый сериал, возвращается на экраны. В сети появился первый полноценный тизер сериала And Just Like That (И просто так).

Премьера нового сезона состоится 9 декабря 2021 года на HBO Max. Всего планируют показать 10 серий, пишет Variety.

В тизере показаны главные героини: Кэрри Брэдшоу, Шарлотта Йорк Голденблатт и Миранда Хоббс. А вот Саманты Джонс, роль которой выполняла Ким Кэттролл, в сериале не будет.

Актриса отказалась сниматься. Причина такого решения является якобы ее конфликт на съемочной площадке с Сарой Джессикой Паркер.

Фанаты познакомятся с новыми героями. Судя по анонсу, в новом сезоне расскажут о жизни героинь спустя 20 лет. В ролике показано, как Керри записывает собственный подкаст, а также встречается с подругами за обедом.

Миранда, вероятно, продолжает адвокатскую практику и воспитывает сына. А Шарлотта — просто жена богатого адвоката с квартирой на Пятой авеню, которую она получила после первого развода.

Однако будет ли Кэрри с «мужчиной ее мечты» — пока загадка. По слухам, они все-таки разойдутся. Известно, что в продолжении сериала будет снова много экстравагантных и дорогих нарядов, чем всегда славился «Секс в большом городе».

Источник: Variety