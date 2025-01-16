Трамп призначив Гібсона, Войта і Сталлоне послами Голлівуду: обіцяє повернути кіно колишню славу

https://racurs.ua/ua/n203196-tramp-pryznachyv-gibsona-i-stallone-poslamy-gollivudu-schob-zrobyty-gollivud-znovu-velykym.html

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Дональд Трамп призначив Сільвестра Сталлоне, Мела Гібсона та Джона Войта «спеціальними послами» у Голлівуді, щоб зробити його «знову великим»

Вони будуть служити мені спеціальними послами з метою повернути Голлівуд, який за останні чотири роки втратив безліч клієнтів за кордоном, повернути — більше, краще і сильніше, ніж будь-коли! Ці три дуже талановиті люди будуть моїми очима і вухами (…) Це знову буде, як і зі США, Золотий вік Голівуду! — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Він висловив впевненість, що Гібсон, Войт і Сталлоне зможуть «витягнути» кіноіндустрію з кризи і зробити її знову провідною у світі.

Які саме заходи планують вжити новопризначені посли, поки що невідомо. Однак, призначення таких відомих і впливових акторів викликало широкий резонанс у суспільстві та змусило багатьох замислитися про майбутнє Голлівуду.