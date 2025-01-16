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Ракурс
У США з'явилися "біженці з TikTok"

У США з’явилися «біженці з TikTok»

16 січ 2025, 21:58
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19 січня у США можуть заборонити TikTok: Верховний суд має або ухвалити рішення щодо закону, згідно з яким TikTok повинен відокремитися від материнської компанії ByteDance, або ж у США його заблокують.
А поки американці очікують на рішення суду, деякі з них приєднуються до іншої китайської соцмережі, називаючи себе «біженцями з TikTok».

Джерело: Ракурс


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