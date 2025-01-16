У США з'явилися "біженці з TikTok"

https://racurs.ua/ua/n203195-u-ssha-z-yavylysya-bijenci-z-tiktok.html

Ракурс

19 січня у США можуть заборонити TikTok: Верховний суд має або ухвалити рішення щодо закону, згідно з яким TikTok повинен відокремитися від материнської компанії ByteDance, або ж у США його заблокують.

А поки американці очікують на рішення суду, деякі з них приєднуються до іншої китайської соцмережі, називаючи себе «біженцями з TikTok».