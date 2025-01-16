В США появились "беженцы из TikTok"

https://racurs.ua/n203195-v-ssha-poyavilis-bejency-iz-tiktok.html

Ракурс

19 січня у США можуть заборонити TikTok: Верховний суд має або ухвалити рішення щодо закону, згідно з яким TikTok повинен відокремитися від материнської компанії ByteDance, або ж у США його заблокують.

А поки американці очікують на рішення суду, деякі з них приєднуються до іншої китайської соцмережі, називаючи себе «біженцями з TikTok», повідомляє «Голос Америки».

Закон, ухвалений навесні, вимагав від ByteDance знайти зовнішнього покупця до терміну, який спливає в неділю.

TikTok, навіть у разі заборони, не зникне миттєво з телефонів американців. Але він зникне з магазинів додатків Apple і Google, а це означає, що користувачі не зможуть його завантажити.

Це також означає, що TikTok не зможе надсилати оновлення та виправлення помилок, і з часом програма, швидше за все, стане непридатною для використання.

Але поки американські користувачі очікують на рішення Верховного суду, деякі з них приєднуються до альтернативної китайської соцмережі, називаючи себе «біженцями з TikTok».

Китайська соцмережа Xiaohongshu стала найбільш завантажуваним додатком в Apple App Store цього тижня.

За даними Reuters, за тиждень до соцмережі приєдналося понад 700 тисяч нових користувачів.

Оскільки до Xiaohongshu приєднується все більше американців, деякі китайські користувачі записали для них інструкції та вітальні відео англійською мовою.

Наплив американських користувачів також спонукав Xiaohongshu створити інструменти китайсько-англійського перекладу та найняти англомовних модераторів контенту, повідомляє агенція Reuters та китайські ЗМІ.

Люди, які називають себе «біженцями з TikTok», кажуть, що вони переїжджають у пошуках нового дому, інші — що їхній вихід є формою протесту проти заборони.