Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Пожар на заводе «Укртатнафты» – загорелись нефтепродукты. Фото: ГСЧС

Пожар на заводе «Укртатнафты» — загорелись нефтепродукты (ФОТО)

13 ноя 2021, 14:00
999

Пожар сегодня, 13 ноября, произошел на заводе «Укртатнафты» в Полтавской области.

Инцидент произошел в Кременчуге. Спасатели ликвидировали возгорание нефтепродуктов. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Выяснилось, что в результате разгерметизации задвижки печи подогрева нефтепродуктов произошла их утечка на площади 2 кв. м.

В середине печи подогрева произошло возгорание нефтепродуктов. Жертв и пострадавших нет.


Напомним, в Одессе случился пожар на стадионе «Черноморец». К счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел в четверг, 11 ноября, в бизнес-центре на стадионе «Черноморец» в парке Шевченко.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров