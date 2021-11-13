Пожар на заводе «Укртатнафты» – загорелись нефтепродукты. Фото: ГСЧС

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Пожар сегодня, 13 ноября, произошел на заводе «Укртатнафты» в Полтавской области.

Инцидент произошел в Кременчуге. Спасатели ликвидировали возгорание нефтепродуктов. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Выяснилось, что в результате разгерметизации задвижки печи подогрева нефтепродуктов произошла их утечка на площади 2 кв. м.

В середине печи подогрева произошло возгорание нефтепродуктов. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в Одессе случился пожар на стадионе «Черноморец». К счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел в четверг, 11 ноября, в бизнес-центре на стадионе «Черноморец» в парке Шевченко.