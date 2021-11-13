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Сколько украинцев откладывают деньги на пенсию – результаты опроса. Фото: minfin

Сколько украинцев откладывают деньги на пенсию — результаты опроса

13 ноя 2021, 14:42
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Откладывать деньги на пенсию не спешат украинцы. Люди от 18 до 60 лет редко задумываются о будущем, выяснили социологи.

38% опрошенных не откладывают деньги, но планируют это делать в будущем. 31% украинцев не откладывают и даже не планируют это делать. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research.

Еще 6,1% человек откладывают на старость, а 10,8% делают это время от времени. В то же время 53% респондентов, еще не вышедших на пенсию, считают, что будут жить на пенсию от государства.

26% украинцев планируют жить на отложенные ранее деньги, 22% - на заработную плату. Еще 10,9% надеются на материальную помощь от детей и родственников. В то же время 4,1% имеют дивиденды от вложений, а 2,7% - прибыль от бизнеса.

Известно, что Украина входит в пятерку стран мира по показателю темпов сокращения населения. По прогнозам ООН, к 2050 году население нашей страны составит 36,4 млн человек, то есть сократится на 18%.


Напомним, социологи установили, сколько денег для счастья нужно украинцам. 25% респондентов сказали, что их устроил бы ежемесячный доход до 10 тыс. грн. В то же время 22% ответили, что нуждаются в доходе более 30 тыс. в месяц.

Источник: Ракурс


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