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Грязный воздух. Фото: istock

Киев попал в топ городов с самым грязным воздухом (ИНФОГРАФИКА)

13 ноя 2021, 16:30
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Киев попал в двадцатку городов с самым грязным воздухом сегодня, 13 ноября. Так, Киев оказался на 18-м месте.

Возглавили рейтинг индийское Дели, столица Кыргызстана Бишкек и город Лахор в Пакистане. Об этом сообщает Iqair.

Перечень. Фото: IqarПо состоянию на 11.20 индекс Киева составлял 139 при норме 50. Уровень загрязнения воздуха характеризовали как «нездоровый для чувствительных групп населения». В такой ситуации людям с заболеваниями дыхательной системы советуют одевать респираторы.

Также рекомендуют закрывать окна и включать воздухоочистители в помещениях. Не стоит проводить спортивные занятия на открытом воздухе.

Утром 13 ноября столицу охватил густой туман. Особенно это было заметно на Троещине и Оболони.


Напомним, ранее мы сообщали, что влияние в детстве повышенного уровня двух распространенных загрязнителей воздуха — твердых частиц с аэродинамическим диаметром менее 2,5 мкм (PM2.5) и диоксида азота (NO2) — повышает уровень самоповреждений (преднамеренного повреждения без суицидальных намерений) в дальнейшей жизни.

Источник: Iqair

Источник: Ракурс


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