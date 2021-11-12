Чорну діру в карликовій галактиці знайшли астрономи. Фото: ESO

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Космос продовжує цікавити вчених. Вони виявили чорну дірку NGC 1850 BH1 у карликовій галактиці Велика Магелланова Хмара.

Ця галактика знаходиться приблизно за 160 тис. світлових років від Землі. Щоб розглянути зіркове скупчення NGC 1850, вчені використовували спеціальний чутливий спектрометр. Про це пише Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Проаналізувавши дані, накопичені за два роки спостережень, вчені помітили стару зірку масою 4,9 маси Сонця. Вона обертається навколо «порожнечі» — ділянки, де, очевидно, розташована чорна діра.

Експерти вважають, що зірка за таких умов довго не протримається і незабаром буде зруйнована сусідкою. NGC 1850 BH1 показує, що метод може успішно виявляти чорні діри в далеких зоряних скупченнях.

За нинішніми оцінками, тільки в нашій галактиці налічується понад 100 млн дірок зіркової маси, переважна більшість яких залишаються невідомими. Можливо, частину з них астрономи знайдуть у найближчі роки.

Нагадаємо, NASA повідомило, що космічний корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX із чотирма астронавтами на борту успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції у ніч на 12 листопада.

Джерело: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society