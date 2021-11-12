Черную дыру в карликовой галактике нашли астрономы. Фото: ESO

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Космос продолжает интересовать ученых. Они выявили черную дыру NGC 1850 BH1 в карликовой галактике Большое Магелланово Облако.

Эта галактика находится примерно в 160 тыс. световых лет от Земли. Чтобы рассмотреть звездное скопление NGC 1850, ученые использовали специальный чувствительный спектрометр. Об этом пишет Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Проанализировав данные, накопленные за два года наблюдений, ученые заметили старую звезду массой в 4,9 массы Солнца. Она вращается вокруг «пустоты» — участка, где, очевидно, расположена черная дыра.

Эксперты считают, что звезда в таких условиях долго не продержится и вскоре будет разрушена соседкой. NGC 1850 BH1 показывает, что метод может с успехом обнаруживать черные дыры в далеких звездных скоплениях.

По нынешним оценкам, только в нашей галактике насчитывается более 100 млн дыр звездной массы, подавляющее большинство которых остаются неизвестными. Возможно, часть из них астрономы найдут в ближайшие годы.

Напомним, NASA сообщило, что космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту успешно пристыковался к Международной космической станции в ночь на 12 ноября.

Источник: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society