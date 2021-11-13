«Случайной» войны с Россией опасаются в Европе. Фото: istock

https://racurs.ua/n163014-sluchaynoy-voyny-s-rossiey-opasautsya-v-evrope.html

Ракурс

Война с Россией пугает европейские страны. Начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер заявил о кризисе в отношениях между странами Запада и Российской Федерацией.

В Лондоне опасаются «случайной» войны. Об этом пишет Express.

По словам Картера, кризис в отношениях является более напряженным и серьезным, чем во времена Холодной войны, что может привести к открытому конфликту из-за любой «случайности». В то же время конкуренция между государствами ведет только к усилению этой напряженности.

Мы должны быть осторожны, не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам, — заявил генерал.

Вероятно, что поводом для беспокойства Британии стал миграционный кризис на границе Польши и Беларуси.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кремле назвали предположение, что Россия планирует вторжение в Украину, пустым и безосновательным нагнетанием обстановки.

Источник: Express