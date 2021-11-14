Польський військовий загинув біля кордону з Білоруссю

Біля кордону з Білоруссю загинув польський військовослужбовець, фото: «БомбаNews»

https://racurs.ua/ua/n163023-polskyy-viyskovyy-zagynuv-bilya-kordonu-z-bilorussu.html

Ракурс

У Польщі внаслідок нещасного випадку загинув військовий, який брав участь у заходах з посилення охорони кордону з Білоруссю.

Про це вчора, 13 листопада, повідомило командування 17-ї механізованої бригади Війська польського.

Зазначається, що військовий загинув в результаті пострілу зі службової зброї, треті особи не причетні до цього інциденту.

Загиблий був резервістом і не виконував завдань безпосередньо на польсько-білоруському кордоні. На прикордонну службу його направили трохи більше ніж за тиждень до трагічного інциденту.

З моменту відрядження він не контактував із мігрантами. Сім’я військового було повідомлено і з нею працював психолог, — зазначається в заяві.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні є досить напруженою через намагання нелегальних мігрантів з Близького Сходу, яким сприяють білоруські силовики, прорватися на територію Польщі, тобто пройти через зовнішній кордон Євросоюзу.

Польська влада розглядає цю ситуацію як «найбільшу спробу силового вторгнення» до країни.

Нагадаємо, на кордоні з Білоруссю польські правоохоронці нещодавно виявили тіло молодого сирійського мігранта.