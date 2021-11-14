Михайло Саакашвілі, фото: «Думская»

https://racurs.ua/ua/n163022-stan-saakashvili-rizko-pogirshyvsya-yomu-vyklykaly-shvydku-deputat.html

Ракурс

У Михайла Саакашвілі, колишнього президента Грузії та українського політичного діяча, якого на початку жовтня затримали в Тбілісі і помістили у в’язницю в місті Руставі, значно погіршився стан здоров’я.

До в’язниці, де перебуває Саакашвілі, навіть приїхав реанімобіль. Про це вчора, 13 листопада, ввечері на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук написала народний депутат зі «Слуги народу» Єлизавета Ясько.

Стан Міхеїла Саакашвілі серйозно погіршився. Він не зміг піднятися з ліжка. Тепер його мають евакуювати у реанімацію! — зазначила нардеп. — У жахливій в’язниці без медичного обладнання у Глдані. Пригнали реанімобіль до в’язниці.

За словами Ясько, до лікарні також прибув лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе, котрий, коментуючи стан свого пацієнта, заявив, що «час спливає".

Чудес не буває. Нашому президенту з кожним днем стає все гірше. Рішенням буде його смерть, іншого в медицині немає, — наголосив Кіпшидзе.

Саакашвілі у Грузії є фігурантом кількох кримінальних справ. Засідання в одній з них 10 листопада відбулося у Тбіліському міському суді. Наступне засідання заплановане на 29 листопада.