Михаил Саакашвили, фото: «Думская»

https://racurs.ua/n163022-sostoyanie-saakashvili-rezko-uhudshilos-emu-vyzvali-skoruu-deputat.html

Ракурс

У Михаила Саакашвили, бывшего президента Грузии и украинского политического деятеля, которого в начале октября задержали в Тбилиси и поместили в тюрьму в городе Рустави, значительно ухудшилось состояние здоровья.

В тюрьму, где находится Саакашвили, даже приехал реанимобиль. Об этом вчера, 13 ноября, вечером на своей странице в социальной сети Фейсбук написала народный депутат из «Слуги народа» Елизавета Ясько.

Состояние Михеила Саакашвили серьезно ухудшилось. Он не смог подняться с кровати. Теперь его должны эвакуировать в реанимацию! — отметила нардеп. — В ужасной тюрьме без медицинского оборудования в Глдане. Пригнали реанимобиль в тюрьму.

По словам Ясько, в больницу также прибыл врач Саакашвили Николоз Кипшидзе, который, комментируя состояние своего пациента, заявил, что «время на исходе».

Чудес не бывает. Нашему президенту с каждым днем становится все хуже. Решением будет его смерть, другого в медицине нет, — подчеркнул Кипшидзе.

Саакашвили в Грузии является фигурантом нескольких уголовных дел. Заседание по одному из них 10 ноября прошло в Тбилисском городском суде. Следующее заседание запланировано на 29 ноября.