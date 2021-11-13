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Праздник. Фото: ТСН
14 ноября — какой праздник, кто отмечает именины и что нельзя делатьhttps://racurs.ua/n163021-14-noyabrya-kakoy-prazdnik-kto-otmechaet-imeniny-i-chto-nelzya-delat.htmlРакурс
Праздник завтра — 14 ноября — День виноградарей, виноделов и садоводов. Он был введен 25 сентября 2020 года указом президента для празднования тяжелого труда людей, занимающихся этой профессией.
Также в этот день отмечают Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Его основная цель — напоминать о постоянном росте заболеваемости сахарным диабетом во всем мире, рассказывать о современных методах лечения и профилактики болезни, информировать общество о причинах его возникновения.
Каждый год 14 ноября отмечается Международный день логопеда. Он был создан в 2004 году. Логопедия — наука, которая помогает изучить причины, механизмы, структуру и симптомы различных нарушений речи.
Православные верующие чтят святых чудотворцев Косму и Дамиана. Братья-близнецы жили на рубеже III и IV века и были врачами. Родились в Асии в семье язычников. Отец детей умер очень рано, поэтому их воспитанием занялась мать, Феодотия. Она тайно от мужа исповедовала христианскую веру.
Существует легенда, что за веру в Христа Косма и Дамиан получили от Бога дар исцелять болезни. Потому братья были очень известными врачами. По преданию, даже после смерти их мощи продолжают совершать немало чудес.
Именины празднуют
- Александр;
- Давид;
- Иван;
- Денис;
- Дмитрий;
- Федор;
- Сергей.
Что нельзя делать в этот день
14 ноября нельзя выливать воду после купания младенца на улицу, иначе ребенок будет плохо спать. Не разрешалось есть куриное мясо. Не беритесь за новые дела.
Приметы
- если на дороге много грязи, к середине зимы не будет морозов;
- на деревьях еще остаются листья — в этот день следующего года уже будет морозная погода;
- если на реках и озерах появился лед, потепления уже не будет.
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