Свято. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n163021-14-lystopada-yake-svyato-hto-vidznachaie-imenyny-i-scho-ne-mojna-robyty.html

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Свято завтра — 14 листопада — День виноградарів, виноробів та садівників. Він був запроваджений 25 вересня 2020 року указом президента для відзначення тяжкої праці людей, що займаються цією професією.

Також у цей день відзначають Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Його основна мета — нагадувати про постійний ріст захворюваності цукровим діабетом в усьому світі, розповідати про сучасні методи лікування та профілактики хвороби, інформувати суспільство про причини її виникнення.

Кожного року 14 листопада святкується Міжнародний день логопеда. Він був заснований у 2004 році. Логопедія — наука, яка допомагає вивчити причини, механізми, структуру й симптоми різних порушень мовлення.

Православні віряни шанують святих чудотворців Косму й Даміана. Брати-близнюки жили на межі III та IV століття й були лікарями. Народилися в Асії в родині язичників. Батько дітей помер дуже рано, тому їх вихованням зайнялася матір, Феодотія. Вона таємно від чоловіка сповідувала християнську віру.

Існує легенда, що за сильну віру в Христа Косма й Даміан отримали від Бога дар зцілювати недуги. Тому брати були дуже відомими лікарями. За переказами, навіть після смерті їхні мощі продовжувати створювати немало чудес.

Іменини святкують

Олександр;

Давид;

Іван;

Денис;

Дмитро;

Федір;

Сергій.

Що не можна робити в цей день

14 листопада не можна виливати воду після купання немовляти на вулицю, інакше дитина буде погано спати. Не дозволялося їсти куряче м’ясо. Не беріться за нові справи.

Прикмети