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Ракурс
Свято. Фото: ТСН

14 листопада — яке свято, хто відзначає іменини і що не можна робити

13 лис 2021, 21:41
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Свято завтра — 14 листопада — День виноградарів, виноробів та садівників. Він був запроваджений 25 вересня 2020 року указом президента для відзначення тяжкої праці людей, що займаються цією професією.

Також у цей день відзначають Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Його основна мета — нагадувати про постійний ріст захворюваності цукровим діабетом в усьому світі, розповідати про сучасні методи лікування та профілактики хвороби, інформувати суспільство про причини її виникнення.

Кожного року 14 листопада святкується Міжнародний день логопеда. Він був заснований у 2004 році. Логопедія — наука, яка допомагає вивчити причини, механізми, структуру й симптоми різних порушень мовлення.

Православні віряни шанують святих чудотворців Косму й Даміана. Брати-близнюки жили на межі III та IV століття й були лікарями. Народилися в Асії в родині язичників. Батько дітей помер дуже рано, тому їх вихованням зайнялася матір, Феодотія. Вона таємно від чоловіка сповідувала християнську віру.

Існує легенда, що за сильну віру в Христа Косма й Даміан отримали від Бога дар зцілювати недуги. Тому брати були дуже відомими лікарями. За переказами, навіть після смерті їхні мощі продовжувати створювати немало чудес.


Іменини святкують

  • Олександр;
  • Давид;
  • Іван;
  • Денис;
  • Дмитро;
  • Федір;
  • Сергій.

Що не можна робити в цей день

14 листопада не можна виливати воду після купання немовляти на вулицю, інакше дитина буде погано спати. Не дозволялося їсти куряче м’ясо. Не беріться за нові справи.

Прикмети

  • якщо на дорозі багато бруду, до середини зими не буде морозів;
  • на деревах ще залишається листя — цього дня наступного року вже буде морозна погода;
  • якщо на річках та озерах з’явився лід, потепління вже не буде.

Джерело: Ракурс


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