Польский военный погиб возле границы с Беларусью

У границы с Беларусью погиб польский военнослужащий, фото: «БомбаNews»

https://racurs.ua/n163023-polskiy-voennyy-pogib-vozle-granicy-s-belarusu.html

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В Польше в результате несчастного случая погиб военный, участвовавший в мероприятиях по усилению охраны границы с Беларусью.

Об этом вчера, 13 ноября, сообщило командование 17-й механизированной бригады Войска польского.

Отмечается, что военный погиб в результате выстрела из служебного оружия, третьи лица не причастны к этому инциденту.

Погибший был резервистом и не выполнял задачи непосредственно на польско-беларуской границе. На пограничную службу его направили чуть больше чем за неделю до трагического инцидента.

С момента командировки он не контактировал с мигрантами. Семья военного была поставлена в известность и с ней работал психолог, — отмечается в заявлении.

Ситуация на польско-беларуской границе достаточно напряженная из-за попыток нелегальных мигрантов из Ближнего Востока, которым помогают белорусские силовики, прорваться на территорию Польши, то есть пройти через внешнюю границу Евросоюза.

Польские власти рассматривают эту ситуацию как «наибольшую попытку силового вторжения» в страну.

Напомним, на границе с Беларусью польские правоохранители недавно обнаружили тело молодого сирийского мигранта.