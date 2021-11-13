На границе с Беларусью мигранта из Сирии нашли мертвым. Фото: AFP

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На границе с Беларусью польские правоохранители обнаружили тело молодого сирийского мигранта. Его обнаружили возле села Вилька Тереховская.

Причины смерти 20-летнего парня установит экспертиза. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Подляшья.

В полиции добавили, что тело обнаружил при осмотре сотрудник лесного хозяйства. Во время осмотра тела правоохранители обнаружили паспорт покойного.

Кроме того, в ночь на 13 ноября в этом районе произошла попытка силового прорыва границы. Группа из около 100 человек на белорусской стороне повредила заграждение. После прибытия пограничников и полиции нелегалы ​​скрылись в лесу.

Польские СМИ сообщали, что это уже не первая смерть среди мигрантов на польской границе. Ранее там обнаружили тело 16-летнего гражданина Ирака.

Напомним, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко считает, что миграционный кризис в Беларуси является частью спланированной в Москве гибридной агрессии. В связи с этим, по мнению политика, нужно немедленно развернуть войска на границе с Беларусью.