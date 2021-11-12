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Ракурс
Петр Порошенко, фото: RT

Порошенко требует развернуть войска на границе с Беларусью (ВИДЕО)

12 ноя 2021, 13:27
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Петр Порошенко, пятый президент Украины, считает, что миграционный кризис в Белоруссии является частью спланированной в Москве гибридной агрессии.

В этой связи, по мнению Порошенко, нужно немедленно развернуть войска на границе с Беларусью. Об этом он заявил сегодня, 12 ноября, во время брифинга.

По мнению Порошенко, Украина должна предпринять следующие шаги:

  • активизировать потенциал Украинско-польско-литовской бригады (созданной в 2014 году из вооруженных сил Литвы, Польши и Украины военной бригады);
  • задействовать операционный механизм сотрудничества с Frontex (агентством, занимающимся охраной внешних границ Евросоюза);
  • инициировать развертывание Специальной миссии ЕС по помощи в укреплении украинско-белорусской границы протяженностью 1,1 тыс. км;
  • усилить санкции ЕС против виновников кризиса;
  • активно участвовать в экстренном заседании Совета безопасности ООН, обратить внимание мира на роль Кремля в кризисе;
  • укрепить границу подразделениями ВСУ.

Порошенко отмечает, что сегодня, после сдачи самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко суверенитета страны, белорусско-украинская граница де-факто является российско-украинской границей.


Могу предположить, что кризис на границе между Украиной и Беларусью будет носить, к сожалению, долговременный характер, равно как и агрессия России против Украины, — подчеркнул Порошенко.

Источник: Ракурс


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