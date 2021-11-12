Петр Порошенко, фото: RT

https://racurs.ua/n162964-poroshenko-trebuet-razvernut-voyska-na-granice-s-belarusu-video.html

Ракурс

Петр Порошенко, пятый президент Украины, считает, что миграционный кризис в Белоруссии является частью спланированной в Москве гибридной агрессии.

В этой связи, по мнению Порошенко, нужно немедленно развернуть войска на границе с Беларусью. Об этом он заявил сегодня, 12 ноября, во время брифинга.

По мнению Порошенко, Украина должна предпринять следующие шаги:

активизировать потенциал Украинско-польско-литовской бригады (созданной в 2014 году из вооруженных сил Литвы, Польши и Украины военной бригады);

задействовать операционный механизм сотрудничества с Frontex (агентством, занимающимся охраной внешних границ Евросоюза);

инициировать развертывание Специальной миссии ЕС по помощи в укреплении украинско-белорусской границы протяженностью 1,1 тыс. км;

усилить санкции ЕС против виновников кризиса;

активно участвовать в экстренном заседании Совета безопасности ООН, обратить внимание мира на роль Кремля в кризисе;

укрепить границу подразделениями ВСУ.

Порошенко отмечает, что сегодня, после сдачи самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко суверенитета страны, белорусско-украинская граница де-факто является российско-украинской границей.