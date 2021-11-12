Петро Порошенко, фото: RT

https://racurs.ua/ua/n162964-poroshenko-vymagaie-rozgornuty-viyska-na-kordoni-z-bilorussu-video.html

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Петро Порошенко, п’ятий президент України, вважає, що міграційна криза в Білорусі є частиною спланованої у Москві гібридної агресії.

У зв’язку з цим, на думку Порошенка, потрібно негайно розгорнути війська на кордоні із Білоруссю. Про це він заявив сьогодні, 12 листопада, під час брифінгу.

На думку Порошенка, Україна має здійснити такі кроки:

активізувати потенціал Українсько-польсько-литовської бригади (створеної у 2014 році зі збройних сил Литви, Польщі та України військової бригади);

задіяти операційний механізм співпраці з Frontex (агентством, яке займається охороною зовнішніх кордонів Євросоюзу);

sніціювати розгортання Спеціальної місії ЄС з допомоги у зміцненні українсько-білоруського кордону протяжністю 1,1 тис. км;

посилити санкції ЄС проти винуватців кризи;

взяти активну участь у екстреному засіданні Ради безпеки ООН, звернути увагу світу на роль Кремля у кризі;

зміцнити кордон підрозділами ЗСУ.

Порошенко наголошує, що сьогодні, після здачі самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком суверенітету країни, білорусько-український кордон де-факто є російсько-українським кордоном.