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Петро Порошенко, фото: RT
Порошенко вимагає розгорнути війська на кордоні з Білоруссю (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n162964-poroshenko-vymagaie-rozgornuty-viyska-na-kordoni-z-bilorussu-video.htmlРакурс
Петро Порошенко, п’ятий президент України, вважає, що міграційна криза в Білорусі є частиною спланованої у Москві гібридної агресії.
У зв’язку з цим, на думку Порошенка, потрібно негайно розгорнути війська на кордоні із Білоруссю. Про це він заявив сьогодні, 12 листопада, під час брифінгу.
На думку Порошенка, Україна має здійснити такі кроки:
- активізувати потенціал Українсько-польсько-литовської бригади (створеної у 2014 році зі збройних сил Литви, Польщі та України військової бригади);
- задіяти операційний механізм співпраці з Frontex (агентством, яке займається охороною зовнішніх кордонів Євросоюзу);
- sніціювати розгортання Спеціальної місії ЄС з допомоги у зміцненні українсько-білоруського кордону протяжністю 1,1 тис. км;
- посилити санкції ЄС проти винуватців кризи;
- взяти активну участь у екстреному засіданні Ради безпеки ООН, звернути увагу світу на роль Кремля у кризі;
- зміцнити кордон підрозділами ЗСУ.
Порошенко наголошує, що сьогодні, після здачі самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком суверенітету країни, білорусько-український кордон де-факто є російсько-українським кордоном.
Можу передбачити, що криза на кордоні між Україною та Білоруссю, буде носити, на жаль, довготривалий характер, так само як і агресія Росії проти України, — наголосив Порошенко.
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