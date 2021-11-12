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Ракурс
Петро Порошенко, фото: RT

Порошенко вимагає розгорнути війська на кордоні з Білоруссю (ВІДЕО)

12 лис 2021, 13:27
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Петро Порошенко, п’ятий президент України, вважає, що міграційна криза в Білорусі є частиною спланованої у Москві гібридної агресії.

У зв’язку з цим, на думку Порошенка, потрібно негайно розгорнути війська на кордоні із Білоруссю. Про це він заявив сьогодні, 12 листопада, під час брифінгу.

На думку Порошенка, Україна має здійснити такі кроки:

  • активізувати потенціал Українсько-польсько-литовської бригади (створеної у 2014 році зі збройних сил Литви, Польщі та України військової бригади);
  • задіяти операційний механізм співпраці з Frontex (агентством, яке займається охороною зовнішніх кордонів Євросоюзу);
  • sніціювати розгортання Спеціальної місії ЄС з допомоги у зміцненні українсько-білоруського кордону протяжністю 1,1 тис. км;
  • посилити санкції ЄС проти винуватців кризи;
  • взяти активну участь у екстреному засіданні Ради безпеки ООН, звернути увагу світу на роль Кремля у кризі;
  • зміцнити кордон підрозділами ЗСУ.

Порошенко наголошує, що сьогодні, після здачі самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком суверенітету країни, білорусько-український кордон де-факто є російсько-українським кордоном.


Можу передбачити, що криза на кордоні між Україною та Білоруссю, буде носити, на жаль, довготривалий характер, так само як і агресія Росії проти України, — наголосив Порошенко.

Джерело: Ракурс


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