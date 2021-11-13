На кордоні з Білоруссю мігранта з Сирії знайшли мертвим. Фото: AFP

https://racurs.ua/ua/n163003-na-kordoni-z-bilorussu-migranta-z-syriyi-znayshly-mertvym.html

Ракурс

На кордоні з Білоруссю польські правоохоронці знайшли тіло молодого сирійського мігранта. Його виявили біля села Вілька Терехівська.

Причини смерті 20-річного хлопця встановить експертиза. Про це повідомили у прес-службі поліції Підляського воєводства.

У поліції додали, що тіло знайшов під час огляду співробітник лісового господарства. Під час огляду тіла правоохоронці знайшли паспорт покійного.

Крім того, в ніч проти 13 листопада в цьому районі була спроба силового прориву кордону. Група з близько 100 осіб на білоруській стороні пошкодила загородження. Після прибуття прикордонників і поліції нелегали зникли в лісі.

Польські ЗМІ повідомляли, що це вже не перша смерть серед мігрантів на польському кордоні. Раніше там виявили тіло 16-річного громадянина Іраку.

Нагадаємо, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко вважає, що міграційна криза в Білорусі є частиною спланованої у Москві гібридної агресії. У зв’язку з цим, на думку політика, потрібно негайно розгорнути війська на кордоні із Білоруссю.