Путін заговорив про проведення нормандського саміту. Фото: Кремль

https://racurs.ua/ua/n163002-putin-zagovoryv-pro-provedennya-normandskogo-samitu.html

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Володимир Путін, президент Росії, оцінив можливість проведення саміту «нормандської четвірки».

Лідер країни-агресора вважає, що цей механізм допоможе «вирішити проблеми Донбасу». Про це пишуть російські ЗМІ.

Я поки останніх наполегливих пропозицій з цього приводу не чув, хоча ми це обговорюємо. Я вважаю, що інших механізмів у нас немає. Як би важко не було вирішувати проблему, але цим механізмом потрібно скористатися. Потрібно використовувати для того, щоб хоча б наблизитися до вирішення проблем, про які ми зараз говоримо, — сказав Путін.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відхилив пропозицію зустрітися в нормандському форматі 11 листопада.

Також він заявив, що Москві не потрібна «зустріч заради зустрічі» й звинуватив Україну в небажанні «робити будь-що для виконання своїх зобов’язань» та торпедуванні мінських угод.

Нагадаємо, Володимир Путін знову заявив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі. За його словами, Росія ніколи не визнає себе винною в окупації українських територій.