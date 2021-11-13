Путин заговорил о проведении нормандского саммита. Фото: Кремль

https://racurs.ua/n163002-putin-zagovoril-o-provedenii-normandskogo-sammita.html

Ракурс

Владимир Путин, президент России, оценил возможность проведения саммита «нормандской четверки».

Лидер страны-агрессора считает, что этим механизмом нужно воспользоваться «для решения проблемы Донбасса». Об этом пишут российские СМИ.

Я пока последних настойчивых предложений на этот счет не слышал, хотя мы это обсуждаем. Я считаю, что других механизмов у нас. Как бы тяжело ни было решать проблему, но этим механизмом нужно воспользоваться. Нужно использовать для того, чтобы хотя бы приблизиться к решению проблем, о которых мы сейчас говорим, — сказал Путин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отклонил предложение встретиться в нормандском формате 11 ноября.

Также он заявил, что Москве не нужна «встреча ради встречи» и обвинил Украину в нежелании «делать что-либо для выполнения своих обязательств» и торпедировании минских соглашений.

Напомним, Владимир Путин вновь заявил, что Россия не является стороной конфликта на Донбассе. По его словам, РФ никогда не признает себя виновной в оккупации украинских территорий.