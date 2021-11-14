В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n163024-koronavirus-za-sutki-unes-jizni-bolee-400-ukraincev-infografika.html

Ракурс

В Украине за прошедшие сутки, 13 ноября, выявлены еще 14 тыс. 490 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Среди новых случаев заболевания 1 тыс. 69 детей и 135 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Госпитализировали за сутки 4 тыс. 881 человека, выздоровели 11 тыс. 146 человек.

Коронавирус за сутки унес 403 жизни.

В течение 13 ноября проведены 77 тыс. 713 тестирований на коронавирус.

Прививки от коронавируса за сутки получили 145 тыс. 241 человек. Из них:

первую дозу получили 65 тыс. 757 человек;

полностью иммунизированы (получили две дозы) — 79 тыс. 484 человека.

За все время эпидемии COVID-19 в Украине:

заболели 3 млн 217 тыс. 639 человек;

выздоровели 2 млн 631 тыс. 240 пациентов;

умерли 76 тыс. 705 больных;

привит 12 млн 187 тыс. 561 человек (одну дозу вакцины получили 12 млн 187 тыс. 559 человек, две дозы — 8 млн 665 тыс. 945 человек).

Напомним, китайские ученые создали вакцину от коронавируса, которую можно вдыхать.