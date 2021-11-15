Американські боєприпаси прибули в аеропорт «Бориспіль». Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

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Військову допомогу отримала Україна від Сполучених Штатів Америки.

Літаком в Україну 14 жовтня доставили близько 80 тис. кг боєприпасів. Це була четверта партія, надана в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі 60 млн дол., яку президент США Джо Байден направив до України в серпні. Про це повідомило посольство США в Україні у Facebook.

У дипломатичному відомстві нагадали, що з 2014 року Сполучені Штати надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад 2,5 млрд дол.

Нагадаємо, 22 жовтня до України прибула третя партія додаткової міжнародної безпекової допомоги на 60 млн дол. від уряду США, наданої додатково до раніше погодженого обсягу у 250 млн дол. Літаком у «Бориспіль» доставили протитанкове та високоточне озброєння, боєприпаси та медичне майно.