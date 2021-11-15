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Ракурс
Американські боєприпаси прибули в аеропорт «Бориспіль». Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

80 тис. кг боєприпасів США передали Україні (ФОТО)

15 лис 2021, 08:40
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Військову допомогу отримала Україна від Сполучених Штатів Америки.

Літаком в Україну 14 жовтня доставили близько 80 тис. кг боєприпасів. Це була четверта партія, надана в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі 60 млн дол., яку президент США Джо Байден направив до України в серпні. Про це повідомило посольство США в Україні у Facebook.

У дипломатичному відомстві нагадали, що з 2014 року Сполучені Штати надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад 2,5 млрд дол.

Американські боєприпаси прибули в аеропорт «Бориспіль». Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine


Американські боєприпаси прибули в аеропорт «Бориспіль». Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Нагадаємо, 22 жовтня до України прибула третя партія додаткової міжнародної безпекової допомоги на 60 млн дол. від уряду США, наданої додатково до раніше погодженого обсягу у 250 млн дол. Літаком у «Бориспіль» доставили протитанкове та високоточне озброєння, боєприпаси та медичне майно.

Джерело: Ракурс


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