Американские боеприпасы прибыли в аэропорт «Борисполь». Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

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Ракурс

Военную помощь получила Украина от Соединенных Штатов Америки.

Самолетом в Украину 14 октября доставили около 80 т боеприпасов. Это была четвертая партия, предоставленная в рамках дополнительной помощи безопасности в размере 60 млн долл., которую президент США Джо Байден направил в Украину в августе. Об этом сообщило посольство США в Украине в Facebook.

В дипломатическом ведомстве напомнили, что с 2014 года Соединенные Штаты предоставили Украине помощь в сфере безопасности более чем на 2,5 млрд долл.

Напомним, 22 октября в Украину прибыла третья партия дополнительной международной безопасности помощи на 60 млн долл. от правительства США, предоставленной дополнительно к ранее согласованному объему в 250 млн долл. Самолетом в «Борисполь» доставили противотанковое и высокоточное вооружение, боеприпасы и медицинское имущество.