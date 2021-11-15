Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: ABC NEWS

https://racurs.ua/n163046-deystviya-rejima-lukashenko-na-polskoy-granice-ssha-svyazali-s-ukrainoy.html

Ракурс

Миграционный кризис у границ Евросоюза прокомментировали США.

Действия белорусского режима Александра Лукашенко отвлекают внимание от активности России на границе с Украиной. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время телефонного разговора с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, передает пресс-служба Госдепартамента США.

Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной, — отметил Блинкен.

Американский и польский чиновники осудили использование мигрантов и призвали белорусского диктатора устранить коренные причины санкций, введенных Западом, — нарушение прав человека и основных свобод народа Беларуси.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в программе Axios on HBO заявил, что Североатлантический альянс внимательно следит за развитием обстановки на границе России и Украины. По его словам, в НАТО готовы к любому развитию ситуации.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Беларуси находятся около 16 тыс. мигрантов. В Украине готовятся к различному развитию ситуаций на границе. В МВД не исключают, что в случае нашествия мигрантов придется ввести чрезвычайное положение в приграничных областях.

Источник: Axios on HBO