Польша защищается от нашествия нелегальных мигрантов, фото: Podlaska Policja

https://racurs.ua/n163029-50-migrantov-prorvalis-v-polshu-iz-belarusi.html

Ракурс

В Польшу с территории Беларуси вчера, 13 ноября, около 17:00 по местному времени прорвались около 50 нелегальных мигрантов из Ближнего Востока.

Инцидент произошел в районе населённого пункта Стажина. Об этом на своей странице в социальной сети Твиттер сообщает полиция Подлясского воеводства Польши.

В розыске мигрантов, нелегально пересекших границу, принял участие 21 полицейский, а также военные и пограничники. Сотрудники полиции задержали 22 гражданин Ирака, — отмечается в сообщении.



Также в полиции сообщают о задержании четырех человек (двух граждан Грузии, гражданина Польши и гражданина Сирии) за пособничество в незаконном пересечении границы — они перевезли 13 нарушителей границы.

Кроме того, после 20.00 13 ноября в районе населенного пункта Колония Клюковице при попытке силового проникновения мигрантов через границу были атакованы польские полицейские. В частности, брошенным камнем была повреждена каска одного из полицейских. Также камнями был поврежден один из полицейских автомобилей.