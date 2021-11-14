Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Польша защищается от нашествия нелегальных мигрантов, фото: Podlaska Policja

50 мигрантов прорвались в Польшу из Беларуси

14 ноя 2021, 12:31
999

В Польшу с территории Беларуси вчера, 13 ноября, около 17:00 по местному времени прорвались около 50 нелегальных мигрантов из Ближнего Востока.

Инцидент произошел в районе населённого пункта Стажина. Об этом на своей странице в социальной сети Твиттер сообщает полиция Подлясского воеводства Польши.

В розыске мигрантов, нелегально пересекших границу, принял участие 21 полицейский, а также военные и пограничники. Сотрудники полиции задержали 22 гражданин Ирака, — отмечается в сообщении.


Также в полиции сообщают о задержании четырех человек (двух граждан Грузии, гражданина Польши и гражданина Сирии) за пособничество в незаконном пересечении границы — они перевезли 13 нарушителей границы.

Кроме того, после 20.00 13 ноября в районе населенного пункта Колония Клюковице при попытке силового проникновения мигрантов через границу были атакованы польские полицейские. В частности, брошенным камнем была повреждена каска одного из полицейских. Также камнями был поврежден один из полицейских автомобилей.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров