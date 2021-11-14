В Египте за сутки скорпионы покусали 500 человек

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В Египте за сутки 503 человека пострадали в результате укусов скорпионов.

Инцидент произошел в южной провинции Асуан, на которую вчера, 13 ноября, обрушились ливни и крайне редкий в этих широтах град, сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения Египта Халеда Абд аль-Гаффара.

Отмечается, что в результате ливней были повреждены норы скорпионов, что заставило этих животных их покинуть. В результате скорпионы оказались вблизи жилых домов.

Все пострадавшие получили противоядие, их уже выписали из больниц. Погибших от укусов нет.

На «хвосте» у скорпионов расположено ядовитое жало. За год в среднем 1,2 млн человек в мире подвергаются укусам этих животных, умирают около 0,3% пострадавших. Медики призывают немедленно обращаться к врачам в случае укуса.

Среди симптомов укуса скорпиона — сильная боль в месте укуса, повышенная температура тела, рвота, диарея и т. д.

Источник: РИА «Новости»