Еще одну пользу интервального голодания установили ученые

Интервальное голодание вызывает противовоспалительную реакцию, фото:

https://racurs.ua/n163027-esche-odnu-polzu-intervalnogo-golodaniya-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Интервальное голодание может быть не только модным трендом в диетологии, но и иметь такие преимущества для здоровья, как содействие борьбе с воспалением.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Института сердца Intermountain Healthcare в Солт-Лейк-Сити, сообщает издание EurekAlert.

Предыдущие исследования показали, что интервальное голодание — режим питания, при котором периоды голодания и приема пищи чередуются — может улучшить показатели здоровья, не связанные с весом.

Новое исследование американских ученых показывает, что интервальное голодание повышает уровень галектина-3 — белка, связанного с воспалительной реакцией.

В рамках исследования ученые обследовали 67 пациентов в возрасте от 21 до 70 лет, имеющих по крайней мере один признак метаболического синдрома (совокупности нарушений обмена веществ) или сахарный диабет II типа.

Участники также не принимали противодиабетических препаратов или статинов и имели повышенный уровень холестерина ЛПНП (липопротеины низкой плотности, так называемый «плохой» холестерин).

Из 67 участников исследования:

36 было назначено интервальное голодание — дважды в неделю 24-часовое голодание только на воде в течение четырех недель, затем один раз в неделю только на 24-часовом голодании в течение 22 недель. Нельзя было голодать в последующие дни;

31 участник исследования не изменял свой рацион или образ жизни.

Спустя 26 недель исследователи измерили галектин-3 у участников исследования и обнаружили, что он был выше в группе, которая соблюдала интервальное голодание.

Они также выявили более низкие показатели инсулинорезистентности и метаболического синдрома, что, по словам исследователей, может походить на последствия действия ингибиторов SGLT-2 — класса препаратов, используемых для снижения высокого уровня глюкозы при диабете II типа.

Воспаление связано с повышенным риском развития множества хронических заболеваний, включая диабет и болезни сердца. Мы рады видеть доказательства того, что интервальное голодание побуждает организм бороться с воспалением и снижает эти риски, — подчеркивают ученые.

Источник: EurekAlert