Ще одну користь інтервального голодування встановили учені

Інтервальне голодування викликає протизапальну реакцію

https://racurs.ua/ua/n163027-sche-odnu-koryst-intervalnogo-goloduvannya-vstanovyly-ucheni.html

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Інтервальне голодування може бути не тільки модним трендом у дієтології, але й мати такі переваги для здоров’я як сприяння боротьбі із запаленням.

Про це свідчать результати дослідження учених з Інституту серця Intermountain Healthcare в Солт-Лейк-Сіті, повідомляє видання EurekAlert.

Попередні дослідження показали, що інтервальне голодування — режим харчування, при якому періоди голодування та прийому їжі чергуються — може покращити показники здоров’я, не пов’язані з вагою.

Нове дослідження американських учених показує, що інтервальне голодування підвищує рівень галектину-3 — білка, пов’язаного із запальною реакцією.

У межах дослідження учені обстежили 67 пацієнтів у віці від 21 до 70 років, які мали принаймні одну ознаку метаболічного синдрому (сукупності порушень обміну речовин) або цукровий діабет II типу.

Учасники також не приймали протидіабетичні препарати або статини і мали підвищений рівень холестерину ЛПНЩ (ліпопротеїни низької щільності, так званий «поганий» холестерин).

З 67 учасників дослідження:

36 було призначено інтервальне голодування — двічі на тиждень 24-годинне голодування лише на воді протягом чотирьох тижнів, потім один раз на тиждень лише на 24-годинному голодуванні протягом 22 тижнів. Не можна було голодувати в наступні дні;

31 учасник дослідження не змінював свій раціон або спосіб життя.

Через 26 тижнів дослідники виміряли галектин-3 в учасників дослідження і виявили, що він був вищим у групі, яка дотримувалася інтервального голодування.

Вони також виявили нижчі показники інсулінорезистентності і метаболічного синдрому, що, за словами дослідників, може бути подібним на наслідку дії інгібіторів SGLT-2 — класу препаратів, що використовуються для зниження високого рівня глюкози при діабеті II типу.

Запалення пов’язане з підвищеним ризиком розвитку безлічі хронічних захворювань, включаючи діабет та хвороби серця. Ми раді бачити докази того, що інтервальне голодування спонукає організм боротися із запаленням та знижує ці ризики, — наголошують учені.

Джерело: EurekAlert