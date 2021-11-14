Последствия обстрела в Донецкой области, фото: Павел Кириленко

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По меньшей мере четыре частных дома пострадали в результате обстрела российско-террористическими группировками поселка Невельское Покровского района Донецкой области. Все поврежденные дома расположены на улице Молодежной этого населенного пункта.

Два из пострадавших домов полностью уничтожены. Об этом сегодня, 14 ноября, на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

В одном из разрушенных домов под завалами оказались 65-летний мужчина и 63-летняя женщина, выбраться которым помогли спасатели.

Также в результате обстрела получил ранение украинский военнослужащий — водитель-санитар. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Кроме того, повреждены два санитарных автомобиля.

Боевики совершили обстрел ночью из 120-миллиметровых минометов.