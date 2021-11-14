Обстрел боевиков уничтожил два частных дома в Донецкой области (ФОТО)https://racurs.ua/n163026-obstrel-boevikov-unichtojil-dva-chastnyh-doma-v-doneckoy-oblasti-foto.htmlРакурс
По меньшей мере четыре частных дома пострадали в результате обстрела российско-террористическими группировками поселка Невельское Покровского района Донецкой области. Все поврежденные дома расположены на улице Молодежной этого населенного пункта.
Два из пострадавших домов полностью уничтожены. Об этом сегодня, 14 ноября, на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
В одном из разрушенных домов под завалами оказались 65-летний мужчина и 63-летняя женщина, выбраться которым помогли спасатели.
Также в результате обстрела получил ранение украинский военнослужащий — водитель-санитар. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Кроме того, повреждены два санитарных автомобиля.
Боевики совершили обстрел ночью из 120-миллиметровых минометов.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность", — отмечается в сообщении пресс-службы штаба ООС по поводу этого инцидента.