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Ракурс
Наслідки обстрілу на Донеччині, фото: Павло Кириленко

Обстріл бойовиків знищив два приватні будинки на Донеччині (ФОТО)

14 лис 2021, 10:44
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Щонайменше чотири приватні будинки постраждали в результаті обстрілу російсько-терористичними угрупуваннями селища Невельське Покровського району Донецької області. Усі пошкоджені будинки розташовані на вулиці Молодіжній цього населеного пункту.

Двоє з постраждалих будинків повністю знищені. Про це сьогодні, 14 листопада, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

В одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися 65-річний чоловік та 63-річна жінка, вибратися яким допомогли рятувальники.

Також в результаті обстрілу отримав поранення український військовослужбовець — водій-санітар. Його госпіталізували у важкому стані. Крім того, пошкоджено два санітарні автомобілі.

Бойовики здійснили обстріл вночі зі 120-міліметрових мінометів.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити вогневу активність, — зазначається в повідомленні прес-служби штабу ООС з приводу цього інциденту.


Наслідки обстрілу на Донеччині, фото: Павло Кириленко

Джерело: Ракурс


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