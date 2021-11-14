Обстріл бойовиків знищив два приватні будинки на Донеччині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n163026-obstril-boyovykiv-znyschyv-dva-pryvatni-budynky-na-donechchyni-foto.htmlРакурс
Щонайменше чотири приватні будинки постраждали в результаті обстрілу російсько-терористичними угрупуваннями селища Невельське Покровського району Донецької області. Усі пошкоджені будинки розташовані на вулиці Молодіжній цього населеного пункту.
Двоє з постраждалих будинків повністю знищені. Про це сьогодні, 14 листопада, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.
В одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися 65-річний чоловік та 63-річна жінка, вибратися яким допомогли рятувальники.
Також в результаті обстрілу отримав поранення український військовослужбовець — водій-санітар. Його госпіталізували у важкому стані. Крім того, пошкоджено два санітарні автомобілі.
Бойовики здійснили обстріл вночі зі 120-міліметрових мінометів.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити вогневу активність, — зазначається в повідомленні прес-служби штабу ООС з приводу цього інциденту.