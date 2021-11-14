Десятки людей загинули в результаті бунту в найбільшій в’язниці Еквадору, фото: AP

https://racurs.ua/ua/n163025-68-zagyblyh-u-naybilshiy-v-yaznyci-ekvadoru-stavsya-bunt.html

Ракурс

В Еквадорі в результаті заворушень в найбільшій в’язниці країни Літорал загинули щонайменше 68 осіб, ще 25 отримали поранення. Учасники заворушень використовували вогнепальну та холодну зброю, а також вибухівку.

Заворушення, під час яких члени різних злочинних угруповань боролися між собою, щоб отримати контроль над об'єктом, розпочалися ввечері 12 листопада. Вгамувати їх поліцейським вдалося лише через приблизно вісьм годин, повідомляє видання Malaysia Now.

За інформацією ЗМІ, учасники злочинних організацій підкупили працівників в’язниці та принесли всередину зброю та вибухівку.

Причиною бунту стало ослаблення у в’язниці членів однієї з банд, яка залишилася без свого лідера через його звільнення після відбуття частини покарання за крадіжку автозапчастин. Інші злочинні групи, відчувши слабкість цієї банди, здійснили на неї напад.

У вересні подібний інцидент у тій же в’язниці забрав життя 118 осіб. Президент Еквадору Гільєрмо Лассо у вересні оголосив надзвичайний стан і розгорнув військові сили для наведення порядку у в’язницях.

Вважається, що насильство у в’язницях пов’язане з міжнародними наркокартелями.

Джерело: Malaysia Now