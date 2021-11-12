Українського політв'язня вбили в ОРДО. Фото: resonance

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Українського політв’язня Руслана Макарця вбили у колонії на окупованій Донеччині.

Полонений Руслан Макарець помер від ножових поранень у Макіївській виправній колонії № 32, яка розташована на території, яка контролюється бойовиками самопроголошеної Донецької народної республіки. Про це 12 листопада повідомила український омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

Уповноважена ВРУ з прав людини попросила голову місії Червоного Хреста в Україні Флоранс Жіллетт відвідати Макіївську колонію й перевірити обставини смерті політв’язня та стан додержання прав інших утримуваних бойовиками осіб. Координатора ОБСЄ та представника України в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі вона закликала негайно відреагувати на смерть Макарця та вжити заходів щодо розблокування процесу звільнення всіх осіб, яких утримують підконтрольні Москві окупанти.

За інформацією Денісової, бойовики терористичної ДНР затримали Макарця 22 березня 2019 року в окупованій Горлівці. Так званий суд ДНР засудив українця до 13 років тюрми за нібито шпигунство на користь українських спецслужб. Омбудсмен наголосила, що українська влада намагалася звільнити його з полону.

Станом на 12 листопада бойовики ОРДЛО утримують в тюрмах на Донбасі 301 громадянина України. З них 224 утримуються в Донецькій області, а 77 — у Луганській.

Нагадаємо, у вересні українського політв’язня Сервета Газієва жорстоко побили в ростовській в’язниці. 61-річного кримського татарина побили перед його випискою з туберкульозної лікарні.