Украинского политзаключенного убили в ОРДО. Фото: resonance

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Ракурс

Украинского политзаключенного Руслана Макарца убили в колонии на оккупированной Донетчине.

Пленный Руслан Макарец умер от ножевых ранений в Макеевской исправительной колонии № 32, которая расположена на территории, контролируемой боевиками самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом 12 ноября сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Уполномоченная ВРУ по правам человека попросила главу миссии Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт посетить Макеевскую колонию и проверить обстоятельства смерти политзаключенного и состояние соблюдения прав других удерживаемых боевиками лиц. Координатора ОБСЕ и представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе она призвала немедленно отреагировать на смерть Макарца и принять меры по разблокированию процесса освобождения всех лиц, которых удерживают подконтрольные Москве оккупанты.

По информации Денисовой, боевики террористической ДНР задержали Макарца 22 марта 2019 года в оккупированной Горловке. Так называемый суд ДНР приговорил украинца к 13 годам тюрьмы за якобы шпионаж в пользу украинских спецслужб. Омбудсмен подчеркнула, что украинские власти пытались освободить его из плена.

По состоянию на 12 ноября боевики ОРДЛО удерживают в тюрьмах на Донбассе 301 гражданина Украины. Из них 224 содержатся в Донецкой области, а 77 — в Луганской.

Напомним, в сентябре украинского политзаключенного Сервета Газиева жестоко избили в ростовской тюрьме. 61-летнего крымского татарина избили перед его выпиской из туберкулезной больницы.