Десятки людей погибли в результате бунта в самой тюрьме Эквадора, фото: AP

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Ракурс

В Эквадоре в результате беспорядков в крупнейшей тюрьме страны Литорал погибли по меньшей мере 68 человек, еще 25 получили ранения. Участники беспорядков использовали огнестрельное и холодное оружие, а также взрывчатку.

Беспорядки, в ходе которых члены разных преступных группировок боролись между собой, чтобы получить контроль над объектом, начались вечером 13 ноября. Унять их полицейским удалось лишь спустя примерно восемь часов, сообщает издание Malaysia Now.

По информации СМИ, участники преступных организаций подкупили работников тюрьмы и принесли внутрь оружие и взрывчатку.

Причиной бунта стало ослабление в тюрьме членов одной из банд, оставшейся без своего лидера из-за его увольнения после отбывания части наказания за кражу автозапчастей. Другие преступные группы, почувствовав слабость этой банды, совершили на нее нападение.

В сентябре подобный инцидент в той же тюрьме унес жизни 118 человек. Президент Эквадора Гильермо Лассо в сентябре объявил чрезвычайное положение и развернул военные силы для наведения порядка в тюрьмах.

Считается, что насилие в тюрьмах связано с международными наркокартелями.

Источник: Malaysia Now