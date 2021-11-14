Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У Єгипті за добу скорпіони покусали 500 людей

500 людей за добу постраждали від укусів скорпіонів у Єгипті

14 лис 2021, 11:52
999

У Єгипті за добу 503 людини постраждали внаслідок укусів скорпіонів.

Інцидент стався в південній провінції Асуан, на яку вчора, 13 листопада, обрушилися зливи та вкрай рідкісний у цих широтах град, повідомляє агентство РІА «Новости» з посиланням на виконувача обов’язки міністра охорони здоров’я Єгипту Халеда Абд аль-Гаффара.

Зазначається, що в результаті злив були пошкоджені нори скорпіонів, що змусило цих тварин їх залишити. В результаті скорпіони опинилися поблизу від житлових будинків.

Усі постраждалі отримали протиотруту, їх вже виписали з лікарень. Загиблих від укусів немає.

На «хвості» у скорпіонів розташоване отруйне жало. За рік в середньому 1,2 млн людей у світі зазнають укусів цих тварин, помирають близько 0,3% постраждалих. Тож медики закликають негайно звертатися до лікарів в разі укусу.


Серед симптомів укусу скорпіона — сильний біль в місці укусу, підвищена температура тіла, блювання, діарея тощо.

Джерело: РІА «Новости»


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів