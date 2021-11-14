У Єгипті за добу скорпіони покусали 500 людей

https://racurs.ua/ua/n163028-500-ludey-za-dobu-postrajdaly-vid-ukusiv-skorpioniv-u-iegypti.html

Ракурс

У Єгипті за добу 503 людини постраждали внаслідок укусів скорпіонів.

Інцидент стався в південній провінції Асуан, на яку вчора, 13 листопада, обрушилися зливи та вкрай рідкісний у цих широтах град, повідомляє агентство РІА «Новости» з посиланням на виконувача обов’язки міністра охорони здоров’я Єгипту Халеда Абд аль-Гаффара.

Зазначається, що в результаті злив були пошкоджені нори скорпіонів, що змусило цих тварин їх залишити. В результаті скорпіони опинилися поблизу від житлових будинків.

Усі постраждалі отримали протиотруту, їх вже виписали з лікарень. Загиблих від укусів немає.

На «хвості» у скорпіонів розташоване отруйне жало. За рік в середньому 1,2 млн людей у світі зазнають укусів цих тварин, помирають близько 0,3% постраждалих. Тож медики закликають негайно звертатися до лікарів в разі укусу.

Серед симптомів укусу скорпіона — сильний біль в місці укусу, підвищена температура тіла, блювання, діарея тощо.

Джерело: РІА «Новости»