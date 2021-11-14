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Ракурс
Польща захищається від навали нелегальних мігрантів, фото: Podlaska Policja

50 мігрантів прорвалися до Польщі з Білорусі

14 лис 2021, 12:31
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До Польщі з території Білорусі вчора, 13 листопада, близько 17.00 за місцевим часом прорвалися близько 50 нелегальних мігрантів з Близького Сходу.

Інцидент стався в районі населеного пункту Стажина. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер повідомляє поліція Підляського воєводства Польщі.

У розшуку мігрантів, які нелегально перетнули кордон, взяв участь 21 поліцейський, а також військові та прикордонники. Співробітники поліції затримали 22 громадян Іраку, — зазначається в повідомленні.


Також у поліції повідомляють про затримання чотирьох осіб (двох громадян Грузії, громадянина Польщі та громадянинп Сирії) за пособництво у незаконному перетині кордону — вони перевезли 13 порушників кордону.

Крім того, після 20.00 13 листопада в районі населеного пункту Колонія Клюковіце під час спроби силового проникнення мігрантів через кордон було атаковано польських поліцейських. Зокрема, кинутим каменем було пошкоджено каску одного з поліцейських. Також камнями був пошкоджений один із поліцейських автомобілів.

Джерело: Ракурс


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