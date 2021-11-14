Польща захищається від навали нелегальних мігрантів, фото: Podlaska Policja

https://racurs.ua/ua/n163029-50-migrantiv-prorvalysya-do-polschi-z-bilorusi.html

Ракурс

До Польщі з території Білорусі вчора, 13 листопада, близько 17.00 за місцевим часом прорвалися близько 50 нелегальних мігрантів з Близького Сходу.

Інцидент стався в районі населеного пункту Стажина. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер повідомляє поліція Підляського воєводства Польщі.

У розшуку мігрантів, які нелегально перетнули кордон, взяв участь 21 поліцейський, а також військові та прикордонники. Співробітники поліції затримали 22 громадян Іраку, — зазначається в повідомленні.



Також у поліції повідомляють про затримання чотирьох осіб (двох громадян Грузії, громадянина Польщі та громадянинп Сирії) за пособництво у незаконному перетині кордону — вони перевезли 13 порушників кордону.

Крім того, після 20.00 13 листопада в районі населеного пункту Колонія Клюковіце під час спроби силового проникнення мігрантів через кордон було атаковано польських поліцейських. Зокрема, кинутим каменем було пошкоджено каску одного з поліцейських. Також камнями був пошкоджений один із поліцейських автомобілів.