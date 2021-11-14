Международный день сыра и хлеба отмечают 15 ноября. Фото: almaty.tv

https://racurs.ua/n163045-mejdunarodnyy-den-syra-i-hleba-otmechaut-15-noyabrya.html

Ракурс

15 ноября — церковный праздник преподобного Маркиана Киринейского. Также Православная церковь чтит Шуйско-Смоленскую икону Божией Матери. Кроме того, в этот день чтят память мучеников Акиндина, Пигаса, Аффония, Елпидифора и Анемподиста.

Украинцы в древности верили, что 15 ноября не стоит ехать в дальний путь, а следует уделить внимание родным и близким. В такой день не стоит выяснять отношения или обращаться за помощью, потому что есть риск спровоцировать конфликт.

Народные приметы на 15 ноября:

Снегирей много — к быстрым морозам.

На дорогах грязь — будет тепло до начала декабря.

Птицы летают во дворе низко — к сильному снегопаду.

Тучи затянули небо — к теплу.

В мире 15 ноября отмечают День вторичной переработки мусора, а главная цель праздника — привлечь внимание общественности, власти и промышленников к этой тематике и позаботиться об окружающей среде. Кроме того, 15 ноября — Международный день сыра и хлеба. Впервые праздник Cheese and Bread Day отметили в небольшом городке Сток-он-Трент в Великобритании. Впоследствии его поддержали во многих уголках мира.

15 ноября в истории:

1837 год — была опубликована система стенографии.

1957 год — состоялся первый полет межконтинентального пассажирского самолета Ту-144.

1971 год — фирмой Intel был выпущен первый микропроцессор Intel 4004.

Напомним, в августе 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о новом празднике. С 2022 года в Украине начнут отмечать День украинской государственности.