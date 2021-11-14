Міжнародний день сиру та хліба відзначають 15 листопада. Фото: almaty.tv

https://racurs.ua/ua/n163045-mijnarodnyy-den-syru-ta-hliba-vidznachaut-15-lystopada.html

Ракурс

15 листопада — церковне свято преподобного Маркіяна Киринейського. Також православна церква вшановує Шуйсько-Смоленську ікону Божої Матері. Кріфм того, цього дня вшановують пам’ять мучеників Акиндина, Пігаса, Аффонія, Елпідіфора та Анемподиста.

Українці у давнину вірили, що 15 листопада не варто їхати у далеку дорогу, а слід приділити увагу рідним та близьким. Такого дня не варто з’ясовувати стосунки чи звертатися за допомогою, бо є ризик спровокувати конфлікт.

Народні прикмети на 15 листопада:

Снігурів багато — до швидких морозів.

На дорогах бруд — буде тепло до початку грудня.

Птахи літають у дворі низько — до сильного снігопаду.

Хмари затягнули небо — до тепла.

У світі 15 листопада відзначають День вторинної переробки сміття, а головна мета свята — привернути уваги громадськості, влади та промисловців до цієї тематики та подбати про навколишнє середовище. Крім того, 15 листопада — Міжнародний день сиру та хліба. Вперше свято Cheese and Bread Day відзначили в невеличкому містечку Сток-он-Трент у Великій Британії. Згодом його підтримали в багатьох куточках світу.

15 листопада в історії:

1837 рік — була опублікована система стенографії.

1957 рік — відбувся перший політ міжконтинентального пасажирського літака Ту-144.

1971 рік — фірмою Intel був випущений перший мікропроцесор Intel 4004.

Нагадаємо, у серпні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ про започаткування нового свята. З 2022 року в Україні почнуть відзначати День української державності.