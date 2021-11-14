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Міжнародний день сиру та хліба відзначають 15 листопада. Фото: almaty.tv
Міжнародний день сиру та хліба відзначають 15 листопадаhttps://racurs.ua/ua/n163045-mijnarodnyy-den-syru-ta-hliba-vidznachaut-15-lystopada.htmlРакурс
15 листопада — церковне свято преподобного Маркіяна Киринейського. Також православна церква вшановує Шуйсько-Смоленську ікону Божої Матері. Кріфм того, цього дня вшановують пам’ять мучеників Акиндина, Пігаса, Аффонія, Елпідіфора та Анемподиста.
Українці у давнину вірили, що 15 листопада не варто їхати у далеку дорогу, а слід приділити увагу рідним та близьким. Такого дня не варто з’ясовувати стосунки чи звертатися за допомогою, бо є ризик спровокувати конфлікт.
Народні прикмети на 15 листопада:
- Снігурів багато — до швидких морозів.
- На дорогах бруд — буде тепло до початку грудня.
- Птахи літають у дворі низько — до сильного снігопаду.
- Хмари затягнули небо — до тепла.
У світі 15 листопада відзначають День вторинної переробки сміття, а головна мета свята — привернути уваги громадськості, влади та промисловців до цієї тематики та подбати про навколишнє середовище. Крім того, 15 листопада — Міжнародний день сиру та хліба. Вперше свято Cheese and Bread Day відзначили в невеличкому містечку Сток-он-Трент у Великій Британії. Згодом його підтримали в багатьох куточках світу.
15 листопада в історії:
- 1837 рік — була опублікована система стенографії.
- 1957 рік — відбувся перший політ міжконтинентального пасажирського літака Ту-144.
- 1971 рік — фірмою Intel був випущений перший мікропроцесор Intel 4004.
Нагадаємо, у серпні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ про започаткування нового свята. З 2022 року в Україні почнуть відзначати День української державності.
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