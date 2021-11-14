«Укрзалізниця» попередила про можливу затримку поїздів. Фото: УЗ

https://racurs.ua/ua/n163044-poyizdy-ukrzaliznyci-spiznuvatymutsya-staly-vidomi-daty-ta-stanciyi.html

Ракурс

Поїзди «Укрзалізниці» наступного тижня прибуватимуть на деякі станції з запізненням.

В Україні з 15 по 19 листопада можлива затримка декількох поїздів. Причиною запізнення стануть роботи з реконструкції колій на ділянці Миронівка — ім. Тараса Шевченка. Про це 14 листопада повідомила прес-служба компанії.

«Укрзалізниця» виконує роботи з реконструкції колії на ділянці Миронівка — ім. Т. Шевченка, у зв’язку з чим можливі затримки поїздів, — зазначили залізничники.



Повідомляється, що орієнтовний час затримки поїздів становитиме від 5 хвилин до 1,5 годин. Рух залізничного транспорту з затримками очікується на станціях Миронівка, П’ятихатки, Тимково, Бурти та Херсон.

Нагадаємо, компанія «Укрзалізниця» заявила про наймасштабніше за роки незалежності України оновлення парку приміських та регіональних поїздів. Планують придбати 30 електропоїздів змінного струму та 30 електропоїздів постійного струму для приміських перевезень.