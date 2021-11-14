Ведмідь. Фото: funart.pro

https://racurs.ua/ua/n163043-foto-kosmichnogo-vedmejogo-kigtya-opublikuvalo-nasa.html

Ракурс

Зореутворення «ведмежий кіготь» або «котяча лапа» сфотографував орбітальний телескоп Spitzer.

Ця туманність NGC 6334 розташована в галактиці Чумацький шлях. На фото можна побачити зоряний масив, який проглядає крізь густі зелені хмари і яскраво-червоні бульбашки. Астрономи кажуть, якщо придивитися, то туманність нагадує котячий або ведмежий слід. Про це повідомляє NASA.

В Національному управлінні з аеронавтики й дослідження космічного простору зазначили, що туманність «ведмежий кіготь» знаходиться на відстані від 4 тис. 200 до 5 тис. 500 світлових років від Землі. А велика кількість іонізованих атомів водню дає туманності червоний колір.

Науковці зазначають, що ця туманність об'єднує велику кількість зірок, маса яких майже в 10 разів перевищує масу Сонця. При цьому зірки утворилися лише кілька мільйонів років тому. За мірками Всесвіту це зовсім небагато.

Нагадаємо, науковці виявили чорну дірку NGC 1850 BH1 у карликовій галактиці Велика Магелланова Хмара. Ця галактика знаходиться приблизно за 160 тис. світлових років від Землі.