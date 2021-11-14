Медведь. Фото: funart.pro

https://racurs.ua/n163043-foto-kosmicheskogo-medvejego-kogtya-opublikovalo-nasa.html

Ракурс

Звездообразование «медвежий коготь» или «кошачья лапа» сфотографировал орбитальный телескоп Spitzer.

Эта туманность NGC 6334 расположена в галактике Млечный путь. На фото можно увидеть звездный массив, который проглядывает сквозь густые зеленые облака и ярко-красные пузыри. Астрономы говорят, если присмотреться, то туманность напоминает кошачий или медвежий след. Об этом сообщает NASA.

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства отметили, что туманность «медвежий коготь» находится на расстоянии от 4 тыс. 200 до 5 тыс. 500 световых лет от Земли. А большое количество ионизированных атомов водорода дает туманности красный цвет.

Ученые отмечают, что эта туманность объединяет большое количество звезд, масса которых почти в 10 раз превышает массу Солнца. При этом звезды образовались лишь несколько миллионов лет назад. По меркам Вселенной это совсем немного.

Напомним, ученые обнаружили черную дыру NGC 1850 BH1 в карликовой галактике Большое Магелланово Облако. Эта галактика находится примерно в 160 тыс. световых лет от Земли.